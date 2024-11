Liberoquotidiano.it - Donnarumma. forfait all'ultimo per problemi intestinali: "E l'Imodium?". Sfottò, sospetti e commenti feroci

Un brusco risveglio per l'Italia di Luciano Spalletti, sconfitta per 3-1 a San Siro dalla Francia nella partita di Nations League di domenica 17 novembre. Un ko che vale il secondo posto nel girone, dunque un cammino ben più difficile. Partita oggettivamente senza storia, con i Blues che la hanno dominata per larghi tratti. Una partita che ha visto anche ilall'di Gianluigi, il portiere del Psg fermato da un brutto virus influenzale: niente ritorno al Meazza, dunque, uno stadio che con lui ha un conto aperto. Insomma gli azzurri si sono trovati a dover fare i conti con un'assenza pesante proprio all'minuto:ha lasciato il posto a Vicario, protagonista per altro di una prestazione poco convincente. Quando la notizia dell'indisponibilità del portiere è trapelata, in molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un pretesto per evitare i probabili fischi di San Siro, che gli avrebbe con tutta probabilità riservato la consueta e feroce accoglienza.