Gaeta.it - Degrado al terminal bus di Vasto: l’amministrazione Menna sotto accusa

La situazione delbus di via dei Conti Ricci asi presenta in condizioni critiche dopo oltre tre mesi dalla sua consegna al Comune. Nonostante si siano spesi fondi pubblici per creare una struttura che avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento per cittadini e viaggiatori,guidata dal sindaco Francescoha finora mostrato scarsi risultati nella gestione della struttura. Le evidenti problematiche riscontrate, che vanno dalai danneggiamenti, pongono interrogativi sull'efficacia dell'operato della giunta.Una realtà sconfortanteLe immagini che circolano riguardo alrivelano una situazione di profondo abbandono. Bagni distrutti, sporcizia accumulata e rifiuti sparsi ovunque sono solo alcune delle problematiche che i cittadini si trovano a fronteggiare.