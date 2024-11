Inter-news.it - Darmian: «Voglio chiudere la carriera all’Inter! Poi un percorso mi attira»

Matteogiura amore. E lo fa in un estratto dell’intervista a Cronache di Spogliatoio, dove afferma di volerlain nerazzurro. E per il futuro? UnloAMORE NERAZZURRO – Arrivato in sordina nella prima stagione di Antonio Conte, Matteoha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri. Professionalità, spirito di sacrificio, adattamento in campo a più ruoli. Tanto da meritarsi, rinnovo dopo rinnovo, la conferma in squadraf ino a oggi, stagione 2024-2025. E, se fosse per lui, non solo. Già, perché lo stesso Matteoafferma come gli ultimi anni diche gli rimangono vorrebbe trascorrerli proprio con i colori nerazzurri addosso: «Mi piacerebbelanell’Inter. Mi rendo conto che ormai non manca tantissimo.