Gaeta.it - CiaoRino celebra 25 anni di passione per Rino Gaetano con un concerto speciale

Facebook WhatsAppTwitter Il 23 novembre, alle 17:30, unazioneavrà luogo a Roma per onorare, la tribute band che da un quarto di secolo porta avanti la musica e il messaggio di. Questo evento, che avrà luogo nel giardino della Biblioteca Vaccheria Nardi, promette di riunire non solo musicisti ma anche appassionati e fan del cantautore calabrese, creando un momento di condivisione e melodia dedicato a un grande della musica italiana.Ilal giardino della Biblioteca Vaccheria NardiSituata in via Grotta di Gregna, la Biblioteca Vaccheria Nardi ospiterà un evento che si preannuncia indimenticabile. Il giardino diventerà un palcoscenico vivente per una serie di esibizioni che renderanno omaggio a, un artista che ha saputo spaziare tra poesia e musica, facendo breccia nel cuore di molti.