Gaeta.it - Chieti celebra la Festa dell’Albero 2024: un evento per la sensibilizzazione ambientale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella città disi prepara un’importante iniziativa ecologica: la. L’, che si svolgerà il 21 novembre, è stato annunciato durante una conferenza tenutasi presso la sede dell’associazione “Bene Comune”. Questo incontro mira a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della sostenibilità e della preservazione degli alberi, elementi chiave per il nostro ecosistema.Dettagli dell’Lasi terrà presso il Bosco della Memoria, situato in Via Isonzo,Scalo. Dalle ore 9.00 alle 12.30, oltre 100 alunni del IV Istituto Comprensivo parteciperanno attivamente all’, piantando dieci nuovi alberi. Questo gesto simbolico non sarà soltanto un’azione di abbellimento, ma rappresenterà un’opportunità educativa per i ragazzi, permettendo loro di comprendere in modo diretto l’importanza degli alberi nel mantenimento dell’equilibrio