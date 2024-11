Carolina Marconi la paura per lo screening oncologico | Non date mai per scontato il valore della vita

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo il tumore al seno laper i controlli di routine non l’abbandona mai. “Non mi abituerò mai a questi controlli, ma so che sono necessari”, ha scritto, ex concorrente del Grande Fratello, in un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram a corredo dello scatto che la ritrae dopo loaccanto al team dell’ospedale. “Ieri è stato il giornototal body. Mi sono svegliata presto, il cuore pesante e la mente in tumulto. La notte non ha portato riposo, solo pensieri ansiosi”, lo stato d’animo diche ha aggiornato i fan sull’esito degli ultimi controlli eseguiti. Sono controlli di routine a cui si sottopone regolarmente dopo la battaglia contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2021: “I ricordi tornano a galla, e nonostante i sorrisi che cerco di mettere in mostra, dentro di me c’è una tempesta.