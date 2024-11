Game-experience.it - Assassin’s Creed Syndicate, annunciata la patch per i 60 FPS su PS5 ed Xbox Series X|S

Leggi su Game-experience.it

Ubisoft ha rivelato chericeverà unagratuita per i 60 fps su PS5, PS5 Pro eXS nella giornata di domani, il 19 novembre 2024.Il publisher francese ha quindi confermato ancora una volta l’intenzione di continuare a supportare come si deve i vari capitoli disulle nuove console di Sony e Microsoft, visto che nei mesi scorsi ha aggiunto i sessanta fotogrammi al secondo anche su Unity, Origins ed Odyssey.Questa decisione di Ubisoft non stupisce più di tanto visto che nel corso dei prossimi mesi verrà rilasciato l’Animus Hub, una sorta di contenitore digitale dove saranno presenti tutti i capitoli di, ponendosi di conseguenza come un’app perfetta per tutti gli appassionati del franchise.E proprio in vista di questa importantissima novità in quel del publisher francese hanno intenzione di rendere il più godibile possibile i vari titoli della serie, aggiungendo di conseguenza i 60 FPS laddove possibile.