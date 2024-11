Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 18/11/24: tra Gemma e Fabio scatta il bacio, arriva una segnalazione su uno dei tronisti

Questo pomeriggio sono state registrate negli studi Mediaset le nuove puntate di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con la presenza in studio di Gianni Sperti e Tina Cipollari nelle vesti di opinionisti e che andranno in onda nelle prossime settimane.Di seguito tutte lefornite da Lorenzo Pugnaloni in merito a ciò che è successo ai protagonisti del trono over e del trono classico nella registrazione odierna:Per quanto riguarda il trono classico, Michele alla fine della registrazione scorsa va in camerino da Amal, che si era eliminata, i due discutono, parlano un po’ e lei decide di tornare, infatti oggi era presente. Tuttavia, lui fa un’esterna con Mary (una corteggiatrice nuova) e si baciano. Veronica eliminata (nel senso nessun ritorno).