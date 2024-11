Oasport.it - Ambesi: “Il dominio di Sinner farà riflettere in tanti. Quando perde, o lo fa al terzo o al quinto”

Leggi su Oasport.it

Jannikha completato l’opera, battendo (per la seconda volta nel giro di sei giorni) in finale Taylor Fritz con un doppio 6-4 e trionfando alle ATP Finals 2024 di Torino. Il tennista italiano ha dominato il torneo, nonndo neanche un set nei cinque incontri disputati e ribadendo la sua supremazia nel ranking mondiale al termine di una stagione leggendaria. Tanta carne al fuoco dunque nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.“Nei quattro set giocati con Fritz ha concesso due palle break, entrambe annullate. Considerando il livello dell’americano, credo che questo sia il metro per valutare l’impresa di. In finale ha servito in maniera incredibile. Fritz continuava a ripetere ‘insane, insane’ durante la cerimonia e credo che il termine sia appropriato a quanto si sia visto in questi otto giorni.