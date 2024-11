Anteprima24.it - Accordo Unisannio-Plastic Free: studenti protagonisti per una rivoluzione ambientale

Tempo di lettura: 2 minutiPatto trasiglato questa mattina nella sede del Rettorato per intensificare la lotta all’inquinamento daa. L’obiettivo principale della partnership è promuovere iniziative comuni di sensibilizzazione, e di educazione, riduzione dell’utilizzo dellaa monouso: viene coinvolta non solo la comunità accademica ma anche più in generale la comunità sannita. Università ehanno siglato unin tal senso: il protocollo ha vistoil presidente diOnlus, Luca De Gaetano, e il rettore Gerardo Canfora.Il presidente De Gaetano ha sottolineato: “Questoci permetterà di vedere alcune dinamiche dell’inquinamento dellaa da occhi comuni ed effettueremo con progetti di sostenibilità insieme ed ci affiancheremo in iniziative green che rispettano l’ambiente”.