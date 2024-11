Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 18 novembre: Giorgio Garbarini ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

18edÈ genovese. Sampdoriano o rossoblù? Vestì sia la casacca del ‘Baciccia’ sia quella del ‘Vecchio Grifone’. Militò anche nel Como. Il 181944 è nato. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Domenico Penzo metteva a segno l’ultima rete in Serie A. La prima invece nel massimo campionato per Marco Pacione (Atalanta) e Massimo Albiero (Como). Era la domenica del derby della Mole deciso nelle battute conclusive da Aldo Serena. Quel dì debuttava Carlo Pascucci (Fiorentina). Il 181984 periva in un incidente stradale Seth Adonkor, campione di Francia con il Nantes due stagioni prima.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 18edproviene da Gli Eroi del Calcio.