Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2024 ore 13 | 30

NOTIZIARIO RADIO DEL 17 NOVEMBRE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINIBUONGIORNO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE È RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA, PERMANGONO CODE IN DIREZIONE DI POMEZIASUL RACCORDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO TRALE USCITE DI PRENESTINA E DI APPIASEMRPE SUL ACCORDO MA IN ESTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA LAFIUMICINO E OSTINESECODE PER TRAFFICO ANCHE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VITINIA VERSO OSTIASTUAZIONE ANALOGA SULLA CRISTOFRO COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIASULLA VIA APPIA CODE A TRATTI COMPRESE TRA LA VIA DEI LAGHI E ARICCIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONEALTRE CODE A TRATTI SU VIA ANAGNI TRA IL RACCORDO E GROTTAFERRATA VERSO CASTELLACCIOCODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE, GLI EVENTI, NELLA CAPITALE OGGI È L’ULTIMA GIORNATA DELL’ EUR ROME CHOCOLATE, È ISTITUITA DUNQUE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIALE EUROPA E SONO INOLTRE DEVIATE 4 LINEE BUS DI ZONA FINO AL TERMINE DELL’EVENTODA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTOGRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral