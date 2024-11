Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni con il circo contemporaneo

Una prima assoluta per Ravenna, al Pala De Andrè, dal 22 al 24 novembre. Si terrà, infatti, il nuovo show de Le Cirque Top Performers, ’Alis the new world’, con le emozioni e le meraviglie in una versione potenziata dello show originale ’Alis’. Uno spettacolo che ha già ottenuto successo in Italia e nel mondo con oltre 390.000 spettatori e in soli 9 anni ha portato la compagnia ad essere considerata la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli, con scenografie, numeri e colonne sonore musicali accattivanti e coinvolgenti. Dopo 13 stagioni con ’Alis, ecco dunque la versione ’Il nuovo mondo’, adatto ad un pubblico di ogni età, con 4 repliche programmate al palazzo dello sport ravennate: il 22 novembre alle ore 21, il 23 novembre alle 17 e alle 21, solo alle ore 17 il 24 novembre.