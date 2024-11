Sport.quotidiano.net - Stadium e Villa corsare, Beca ko . La Kerakoll piega il Pontedera

Leggi su Sport.quotidiano.net

Turno tutto sommato positivo, quello giocato nel pomeriggio di ieri, dalle squadre modenesi di serie B, non sono mancate le battute d’arresto, come quelle dellaTensped Spezzanese a S.Martino in Rio, o quella della Zerosystem S.Damaso a Fermo, ma allo stesso modo sono arrivate importanti conferme dalle squadre più attese, aspettando i risultati del turno serale di ieri sera in una B1 femminile piena di nuovi allenatori. Abbastanza sorprendente il 3-0 (25/22 25/21 25/17) che l’AMA S.Martino di Francesco Ghelfi rifila allaTensped, che forse non si aspettava una compagine reggiana così concentrata: non bastano i 18 punti di Bartoli, ed i 13 di Miselli a contenere i reggiani, che sanno approfittare dei troppi errori dei gialloneri. Nello stesso girone bene laSassuolo, che batte 3-1 (10/25 25/21 25/18 25/12) il