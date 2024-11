.com - Seconda Categoria / Le Torri Castelplanio e Cupramontana, il derby finisce in parità: 1-1

Sfida al vertice nella nona giornata di campionato: reti di Montecchiarini e Giuliani. La cronaca e il tabellino della gara, 17 novembre 2024 – C’era l’aria delle grandi occasioni in quel di, in vista di undall’enorme importanza non solo per la rivalità in sé, quanto per una vittoria che avrebbe potuto lanciare una delle due avversarie sul trono del campionato.Esultanza per l’1-0 dellePerché Le, incontro valido per la nona giornata del girone C, non è stato un semplicedi provincia, è stato uno scontro decisivo in questo campionato folle, dove non esistono favoriti e dove nessuna è propensa a mollare la lotta per un posto diretto in Prima. Dopo una gara intensa giocata ad armi pari, iltermina 1-1, un punto che può soddisfare entrambe le squadre, che scivolano dal primo al terzo posto a braccetto con l’Olimpia Ostra Vetere ma rimangono comunque in piena lotta per il primo posto.