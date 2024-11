Liberoquotidiano.it - "Ragazzi violenti in piazza? Li condanno, però...". Gualmini mostra il vero volto del Pd

Una condanna per metà quella che Elisabettafa a 4 di Sera Weekend. Intervenuta sulle violenze avvenute durante il "No Meloni Day", l'europarlamentare del Partito democratico ha premesso: "con grande forza e convinzioni queste piazze,c'è un". Ecco il primo: "Non tutti isono, quelli così sono da condannare, ma ce ne sono altri che si preoccupano per le sorti del mondo. Io ne conosco tanti. Per questo starei molto attenta a salire di tono con 'zecche', 'delinquenti', 'criminali'". Il secondo? Presto detto: "C'è anche un clima nel nostro paese di repressione favorita da questo governo che ritiene che questidiano fastidio". E la pensa come lei Sara Manfuso. Per l'opinionista "in quelle piazze ci sono tantiche hanno bisogno di essere ascoltati e che in quelle piazze vanno perché gridano alla politica di prestare loro l'attenzione che meritano".