Quello che dobbiamo difendere | Ilaria Salis l' ultima sceneggiata in università

Dire con forza no al disegno di legge sicurezza. Eil dissenso contro il “decreto Ungheria”. Centinaia di persone si sono riunite in assemblea nell'Aula magna dell'La Sapienza di Roma contro le norme del governo. “A pieno regime - No ddl sicurezza” il nome dell'evento. Oltre a movimenti e cittadini, presenti, tra gli altri, Zerocalcare, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, l'europarlamentaree la senatriceCucchi, Michele De Palma, segretario Fiom Cgil, Christian Raimo e il vicesindaco di Bologna Emily Clancy. «Bisognail diritto al dissenso» ha detto. «Gli scioperi sono diventati un diritto anche grazie al fatto che qualcuno scioperava quando non era garantito» ha sottolineato Fratoianni. «Qualcuno vuole impedire che si possa protestare e addirittura interviene sul dissenso delle parole come abbiamo visto con Raimo e Landini», ha attaccato il leader di Si.