Quartieri, candidati in campo. Il centrosinistra ne schiera 122. Bellucci e Biancani danno la carica

Dalle elezioni di quartiere alle tagliatelle.senza quartiere. Ieri la presentazione della lista dicon, la marcia in più“ è finita con un pranzo di festa nel salone del Casa del popolo di Villa Fastiggi. Tagliatelle al sugo di fagioli, ciambellone e vino hanno chiuso in bellezza il confronto politico avvenuto la mattina al piano di sopra. Sono 122 idi centro sinistra che gasati dal sostegno del sindaco Andreae della giunta hanno aderito alla competizione elettorale correndo per il rinnovo dei Consigli di quartiere, con la chiamata al voto il 1 dicembre. La lista con lo stesso simbolo su cui campeggia il nome del sindacoè presente in 11dei 12 totali. I colori variano: non ci sono solo quelli dei dem, ma contribuiscono gli stessi partiti e le civiche presenti nell’ultima coalizione per le amministrative.