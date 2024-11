Ilfattoquotidiano.it - Per l’energia Trump punta su Chris Wright, fan dei fossili e negazionista del surriscaldamento globale

Unal governo degli Stati Uniti d’America. Donaldha annunciato la nomina dia Segretario per. Si tratta dell’amministratore delegato della Liberty Energy, società che si occupa di estrazione di gas e petrolio attraverso operazioni di fracking, la tecnica per l’estrazione di gas e petrolio tramite la perforazione delle rocce e la loro fratturazione con il liquido.non ha alcuna esperienza a Washington: è un uomo d’affari che si è fatto da solo e un promotore del petrolio e del gas convinto che i combustibilisiano cruciali per la prosperità e contro la povertà., si legge in un comunicato del presidente eletto, avrà un ruolo chiave, guiderà l’innovazione, taglierà la burocrazia e inaugurerà una nuova ”età dell’oro della prosperità americana e della pace”.