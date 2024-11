Liberoquotidiano.it - Migranti: Magi, 'con emendamento Musk governo crea caos'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “Dopo il flop dei centri di detenzione in Albania, con l'al Dl flussi che in sostanza 'licenzia' i giudici delle sezioni immigrazione, la maggioranza si appresta a collezionare un altro fallimento che creerà solo confusione”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo.“Da questo punto di vista, la preoccupazione dell'Anm sulle Corti di Appello è più che fondata: l'della maggioranza che cancella di fatto le sezioni immigrazione dei tribunali creerà unindicibile che ricadrà non solo su giudici, avvocati e richiedenti asilo ma sui cittadini stessi. Che ci sia già la levata di scudi da parte della Lega è sintomatico del fatto che la destra diprepara la sua strategia difensiva per quando i tribunali saranno paralizzati.