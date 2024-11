Notizie.com - Meteo 18-24 novembre 2024: in arrivo venti di burrasca, freddo gelido. Tutte le zone a rischio

Ildella prossima settimana, quella che va dal 18 al 24, ci riporta in maniera decisa verso l’inverno. Indi.Dopo l’addio all’anticiclone che ci ha regalato, un paio di settimane fa, giornate di caldo atipico già nella scorsa settimana le temperature sono drasticamente calate. Ora la situazione è destinata a peggiorare ancora.18-24: indi(Notizie.com)Gli esperti parlano di una settimana molto movimentata in cui si dovrebbero verificare condizioni climatiche molto differenti tra di loro. Tutto questo è causato da un nucleo instabile, a carattere, che ha interessato in questi giorni già le ragioni del basso Adriatico. La preoccupazione, più che alla pioggia, è legato aidiinche saranno forti già da domani attorno alla Sardegna e sui Canali delle isole maggiori.