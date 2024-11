Sport.quotidiano.net - Martin festeggia il mondiale e diventa Terminator: “Hasta la vista baby”

Bascellona, 17 novembre 2024 – Metà umano e metà cyborg, fumo, effetti speciali e un fraseta iconica: “la”. Festa totale per il nuovo campione del mondo della MotoGp, Jorge. Dai tempi del Dottor Rossi siamo abituati a messinscena sopra le righe quando c’è da celebrare un trionfo. E in questo caso il pilota spagnolo non è stato da meno. Pagelle Motogp Barcellona:non rischia (e fa bene), Pecco eroico, Bez si spegne In omaggio a un anno da leone, ma soprattutto al suo soprannome ‘ator’, Jorge esce trasformato da un ‘cubo’ allestito in pista. Sul volto una maschera: metà umano e metà Cyborg, e mentre pronuncia la frase ‘la’ (ripresa dal secondo film della saga di James Cameron) fa il gesto della pistola e fa saltare in aria un altro ‘cubo’, che contiene il casco d’oro da campione del mondo.