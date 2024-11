Oasport.it - Marc Marquez: “Il secondo posto è il modo migliore per chiudere la stagione”

ha ottenuto la seconda posizione in occasione della gara lunga valida per il GP di Barcellona, appuntamento finale del Motomondiale 2024 di MotoGP. Una prova solida per lo spagnolo che, sul tracciato del Montmelò, ha dovuto cedere il passo solo al futuro compagno di scuderia Francesco “Pecco” Bagnaia e al Neo Campione del Mondo Jorge Martin.Il pilota, all’ultima uscita con il team Gresini, si è reso artefice di una prestazione d’alto profilo, in cui ha cercato di impensierire proprio “Pecco”, tallonandolo per buona parte della corsa. Una volta arrivato in mixed zone, il centauro ha commentato quanto fatto:“Ho provato a dare il 100% ma Pecco era tanto forte – ha dettoai microfoni di Sky Sport Italia – Ci ho provato ad essere vicino. A me non cambiava nulla arrivare terzo o quarto, il team però mi ha detto che a loro invece qualcosa cambiava.