Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley in DIRETTA: sfida al vertice della classifica

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match dell’ottava giornata di2024/2025 ditra. Scontro diretto da non perdere che vale il secondo posto provvisorioalle spallecapolista Perugia.La Gas Sales Bluenergytorna dinanzi al pubblico amico. Gli emiliani in casa sono finora imbattuti e proveranno a dimenticare la sonora sconfitta rimediata a Civitanova. La squadra di Anastasi si è fermata dopo una striscia iniziale di 6 successi consecutivi dovrà nuovamente fare i conti con l’assenza dell’ex Kovacevic. Il serbo sarà sostituito dal turco Mandiraci e dal canadese Maar, brillanti in questo avvio di stagione.come di consueto potrà contare sulla forza del proprio servizio (già 47 ACE) e sull’aggressività del muro.