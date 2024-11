Oasport.it - LIVE Moto3, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Alonso trionfa anche al Montmelò, si chiude la stagione dei record

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:43 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, AMICI DI OA SPORT. E GRAZIE PER AVER CONDIVISO CON NOI QUESTA SPLENDIDADI. Rimanete collegati per seguire tutti gli altri aggiornamenti al. Buon proseguimento di giornata!11:42 Questa, dunque la classifica piloti finale:PosRider#PointsTotalDiff. from 1stDiff. from prev.BikeTeam1David80421CFMOTOCFMOTO Valresa Aspar Team2DanielHOLGADO96256165165GASGASRed Bull GASGAS Tech33CollinVEIJER9524118015HusqvarnaLiqui Moly Husqvarna Intact GP4IvanORTOLA4822319818KTMMT Helmets – MSI5DavidMUÑOZ6417224951KTMBOE Motorsports6AdrianFERNANDEZ311692523HondaLeopard Racing7Jose AntonioRUEDA9915526614KTMRed Bull KTM Ajo8AngelPIQUERAS361502715HondaLeopard Racing9JoelKELSO6613828312KTMBOE Motorsports10TaiyoFURUSATO721362852HondaHonda Team Asia11RyuseiYAMANAKA61292927KTMMT Helmets – MSI12LucaLUNETTA5811230917HondaSIC58 Squadra Corse13StefanoNEPA829332819KTMLEVELUP – MTA14TatsukiSUZUKI24913302HusqvarnaLiqui Moly Husqvarna Intact GP15JacobROULSTONE126535626GASGASRed Bull GASGAS Tech316MatteoBERTELLE18573648HondaKopron Rivacold Snipers Team17JoelESTEBAN78453761218RiccardoROSSI543338812KTMCIP Green Power19FilippoFARIOLI7323891HondaSIC58 Squadra Corse20ScottOGDEN19233989HondaFleetSafe Honda – MLav Racing21NicolaCARRARO10223991KTMLEVELUP – MTA22DavidALMANSA22184034HondaKopron Rivacold Snipers Team23XabiZURUTUZA85134085KTMRed Bull KTM Ajo24VicentePEREZ2134181025NoahDETTWILER5524191KTMCIP Green Power26TatchakornBUASRI514201HondaHonda Team Asia27EddieO’SHEA84211HondaFleetSafe Honda – MLav Racing28JoshuaWHATLEY7042129JakobROSENTHALER3442130AlvaroCARPE83421KTMRed Bull KTM Ajo31ReiWAKAMATSU3242132DanialSHAHRIL5742133HamadAL SAHOUTI7142134ArbiADITAMA9342135MarcosURIARTE89421CFMOTOCFMOTO Valresa Aspar Team11:37 Attenzione, cambia la classifica! Penalità per Fernandez: il nuovo podio è: 1)2) Holgado 3) Piqueras.