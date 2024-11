Ilgiorno.it - L’infanzia. Dono e speranza da proteggere

Parsi Il 20 Novembre di 34 anni fa, a New York, venne approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convezione Onu sui diritti dele dell’adolescenza. Ad oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente, tramite la ratifica, al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Ai 196 Stati, si aggiungono gli Usa, che, tuttavia, pur avendo firmato il trattato non hanno mai proceduto alla ratifica. E questo dovrebbe far riflettere dopo l’elezione di un presidente come Trump. L’articolo 3 della Convenzione recita: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". La Fondazione Movimento Bambino in occasione di questo anniversario ha sempre rivolto un augurio ancora più forte nell’anno indimenticabile - e che mai potrà essere dimenticato da questa generazione - del Covid-19.