La Germania batte la Bosnia mentre il vivace Galles resta imbattuto

2024-11-17 00:24:49 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Unache ha segnato gratuitamente si è assicurata di finire prima nel girone della Nations League dopo una vittoria completa per 7-0 sullaed Erzegovina a Friburgo.In quella che è stata la partita più bella del sabato, Jamal Musiala ha segnato in due minuti prima che le doppiette di Tim Kleindienst e Florian Wirtz, così come i gol di Kai Havertz e Leroy Sane completassero la disfatta.Questo risultato significa che la squadra di Julian Nagelsmann finirà sicuramente prima nel Gruppo A3 con una partita alla fine, e spera di rimanere imbattuta per tutta la fase a gironi quando affronterà l'Ungheria martedì.