Terzotemponapoli.com - Juventus, mercato decisivo: caccia a due difensori

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lasi trova in un momento delicato, segnato da difficoltà sia in campo che nella gestione della rosa. In particolare, il reparto difensivo necessita di interventi urgenti dopo la perdita di giocatori chiave come Bremer. La finestra didi gennaio diventa quindi un’occasione cruciale per il club, che mira a riorganizzarsi pur dovendo fare i conti con risorse finanziarie limitate. La strategia principale prevede l’acquisizione di due, utilizzando la formula del prestito, una scelta necessaria per evitare spese eccessive., obiettivi di: un centrale e un esternoL’obiettivo dichiarato della dirigenza bianconera è rafforzare la difesa con l’acquisto di un centrale di impostazione e di un esterno. Tuttavia, questa doppia operazione si presenta complessa a causa dei costi e delle limitate opzioni sul