Gaeta.it - Incidenti stradali in Italia: tendenze nel primo semestre 2024 rivelano un aumento preoccupante

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le stime preliminari dell’Istat sulevidenziano un incremento nel numero dicon lesioni a persone, feriti e vittime. Questi dati emergono in concomitanza con la Giornata internazionale per le vittime della strada, celebrata il 17 novembre. Dal confronto con il periodo del 2023 e l’anno di riferimento del 2019, sembra che l’stia allontanandosi dagli obiettivi europei per la sicurezza stradale fissati per il 2030.degli: un quadro allarmanteNel periodo da gennaio a giugno, l’analisi ha messo in evidenza che glicon lesioni a persone sono aumentati, raggiungendo un totale di 80.057 eventi, con un incremento dello 0,9% rispetto allo stessodel 2023. I feriti, invece, ammontano a 107.