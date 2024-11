Secoloditalia.it - Il Sunday Times celebra il “Meloni style”: per il governo laburista è un modello sull’immigrazione

Da Sunak a Keir Starmer la stima dei premier britannici per Giorgiaè un fatto assodato: tanto che ormai a Londra si parla di. Cambiano i premier, da quello conservatore ai leader dei laburisti, ma la somma degli apprezzamenti per il nostro presidente del Consiglio non diminuiscono. Anzi, come conferma il.Londra conquistata dalL’edizione della domenica del quotidiano di proprietà di Rupert Murdoch, in prima pagina lancia la notizia, che conferma l’apprezzamento per il “: il punto della questione è che ilsta seriamente pensando di dotarsi di una fitta rete di accordi “in stile italiano con diversi Paesi per aiutarli – si legge – a fermare migliaia di migranti illegali che intraprendono il pericoloso viaggio verso la Gran Bretagna”.