361magazine.com - Grande Fratello, Javier ed Helena a confronto: le rivelazioni

ed: la modella ha delle domande precise da rivolgere al pallavolistaeddurante la serata karaoke si ritagliano un momento per confrontarsi su Shaila, Lorenzo e sul loro rapporto. Il pallavolista e la modella negli ultimi giorni sono apparsi vicini, machiacchierando con Amanda Lecciso proprio suha confessato: “C’è qualcosa che mi frena”.Leggi anche, Federica e Stefano si lasciano andare: scattano le frecciatine di AlfonsoLe domande della gieffina e le risposte del pallavolistaLa giovane modella pare abbia notato inancora un interesse per Shaila Gatta, così decide di porgli delle domande ben precise per fare chiarezza. Il pallavolista conferma e sottolinea invece che per Shaila il suo interesse è ormai svanito rivelando: “Se lei tornasse, non direi si” poi aggiunge “Non lo vedo possibile” ed infine conclude: “Non c’è empatia”.