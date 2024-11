Gaeta.it - Fiumicino approva la ristrutturazione del Ponte 2 Giugno e della passerella pedonale

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune diha compiuto un passo significativo nell’ambitogestione delle sue infrastrutturendo il progetto di fattibilità tecnico-economica per ladele delmobilesulla Fossa Traianea. Questo intervento non solo mira a garantire la sicurezza di un’infrastruttura chiave, ma rappresenta anche un investimento nella modernizzazioneviabilità locale, cruciale per la comunità e l’economia del territorio.I dettagli del progetto diLa Giunta Comunale ha dato il via libera a un progetto che prevede lavori complessi dedicati alla revisione edegli impianti meccanici del. Queste infrastrutture sono utilizzate quotidianamente da migliaia di cittadini e visitatori, rendendo indispensabile il loro mantenimento in condizioni ottimali.