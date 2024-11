Ilfattoquotidiano.it - “Ero fidanzata con il più famoso donatore di sperma del mondo, ma è stato un incubo”: la verità sulla relazione tra Annika e Kyle

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gordy, 32enne di Los Angeles, è noto per essere il padre biologico di 80 oltre bambini in tutto il. Nonostante questa sua popolarità, non ha mai avuto tanta fortuna con le donne quando si trattava di appuntamenti. Questo però, fino a quando non ha incontratoPhillips, 39enne tedesca, che l’ha contattato per alcune informazioni sui suoi servizi. Questo incontro èl’inizio della loro storia d’amore, apparsa successivamente nella serie “90 giorni per innamorarsi”.Inizialmente, i due andavano molto d’accordo, ma dopo poche settimane si sono lasciati e ora lei ha rivelato che il loro fidanzamento èun “”.ha detto: “È un bravo ragazzo, ma non ha esperienza di relazioni. Sembra che non si renda conto delle cortesie di base, come aprire le porte o tirare fuori le sedie per me.