Formiche.net - Destra e sinistra si giocano tutto in Umbria. La partita delle Regionali secondo Panarari

È vero che c’è tempo fino a domani alle 15. Ma se i presupposti sono questi, leine in Emilia-Romagna rischiano di tagliare un triste traguardo rispetto alla bassissima partecipazione alle urne. Non possiamo ragionare su dati certi dell’affluenza, figuriamoci se lo possiamo fare sugli esiti che avranno queste consultazioni. Ci sono, però,previsioni evalutazioni – politiche e politologiche – che, attraverso la voce del sociologo e docente di UniMoRe, Massimiliano, abbiamo provato a formulare sulle colonne di Formiche.net., l’astensione preoccupa a maggior ragione in Emilia-Romagna dove, storicamente, c’è un’alta adesione al voto. Sì, a meno di impennate improvvise, il tasso di astensionismo resta altissimo. Come sempre, si intrecciano una serie di fattori: dal disinteresse generalizzato, passando per la disinformazione – o meglio – la scarsa informazione dei cittadini (e in questo hanno responsabilità anche i media), ma sopratla convinzione diffusa che l’offerta politica sia delinsoddisfacente.