Unlimitednews.it - Canet vince a Barcellona in Moto2, primo podio per Moreira

Leggi su Unlimitednews.it

(SPAGNA) (ITALPRESS) – Aronconferma il propriofinale di stagione in grande crescita,ndo anche il GranPremio di. In sella alla Kalex, lo spagnolo chiude così al secondo posto in campionato, alle spalle del campione delmondo, Ai Ogura. Nonostante la partenza dalla pole disastrosa,è riuscito a rimontare dalla decima posizione. Si deveaccontentare della seconda posizione Manuel Gonzalez (Kalex): lospagnolo del Team Gresini chiude il suo campionato in terzaposizione.in, invece, per il rookie brasilianoDiogo(Kalex), al terzo posto. Quarto posto per Ogura(Boscoscuro), superato nel finale da; quindi, quinto ilceco Filip Salac (Kalex). Nell’ordine, completano la top tenSergio Garcia, Izan Guevara, Albert Arenas, Alonso Lopez e FerminAldeguer: solo quattordicesimo Tony Arbolino.