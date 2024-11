Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada guarda in Argentina: occhi su Thiago Fernandez. Il profilo

Leggi su Dailymilan.it

, il direttore tecnicoha messo nel mirino un talento dall’: si tratta di. Ilcontinua le sue operazioni di scouting e adesso nel mirino del direttore dell’area tecnica del club di via Aldo Rossi ci è finito un giovane esterno sinistro che gioca in: stiamo parlando di, classe 2004 del Vélez Sarsfield che sta brillando. Basta osservare i suoi numeri per capire le grandi qualità di cui è dotato il giocatore in questione.In 22 presenze di campionato, il giocatore in questione ha messo a segno ben 5 goal e fornito 6 assist. Tra le caratteristiche del giovane esterno offensivo c’è da evidenziare la grande visione di gioco e la sua rapidità, il marchio di fabbrica del classe 2004. Quello dipotrebbe essere un colpo in ottica futuro, visto che dall’spesso arrivano grandissimi calciatori in Serie A (vedi Lautaro Martinez dal Racing Club).