Ilgiorno.it - Caffaro, un altro tormento. Il risarcimento di 453 milioni al ministero dell’Ambiente

Risarcimenti ma non per i cittadini che, in gran parte, abitano fuori dal perimetro del Sindi Brescia. Dopo la notizia dell’arrivo deldi 453di euro da parte della multinazionale LivaNova, società nata da Sorin Spa, in cui sono confluiti anche utili e profitti derivati dall’attività delladi via Nullo a Brescia, il Comitato popolare contro l’inquinamento zonafrena gli entusiasmi. "Se anche i soldi arrivassero – spiega Guido Menapace – è molto improbabile che saranno destinati ai cittadini che abitano fuori dal perimetro del Sin, che sono quasi i 2/3 del totale delle vittime dell’inquinamento della, con orti e giardini inquinati dagli sversamenti". In realtà, è molto difficile che siano destinati direttamente anche a quelli che abitano dentro il perimetro del Sin, perché la quota dovrebbe finire direttamente nelle casse del, a copertura degli investimenti fatti per la bonifica.