Atp Finals Malagò | Impresa storica di Sinner classe cristallina

Leggi su Sportface.it

“Viaggio di ritorno da Los Angeles, dopo la visita per i Giochi Olimpici del 2028, accompagnato da un successo strepitoso. Il ‘re’ del tennis mondiale sale anche sul trono dei ‘Maestri’.vince le Atpa Torino firmando un’altra: è il primo italiano di sempre a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’evento. Un successo costruito cone applicazione formidabile, la forza di un numero 1 che non conosce limiti. Applausi a scena aperta per Jannik. Complimenti anche alla Federazione del tennis e del padel”. Così, su “X”, il presidente del Coni Giovanniha celebrato la vittoria delle Atpdi Jannik. Atp: “di” SportFace.