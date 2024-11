Lanazione.it - Arrivano gli ’Annata 85’, la band dei medici ’Donatori di musica’

"Storie di pazienti,e canzoni" questo il tema del concerto che gli85’ terranno domenica prossima alle 17 al Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore. È una delle tantissime tappe di questo gruppo composto dalaureatisi a Siena che hanno iniziato, a svolto sempre, la professione nel territorio di questa provincia. Dopo la professione l’amore per la musica. Nascono così idiche hanno eseguito innumerevoli concerti anche in tanti ospedali. Ricevendo la solidarietà, e partecipazione, di grandi artisti. Hanno dato sostegno, tra molti altri, aidipersonaggi del mondo dello spettacolo come Renzo Arbore, Gino Paoli, Fiorella Mannoia. Il gruppo è composto da Luca Barbi (chitarra), Maurizio Cantore (voce), Pietro Marincola (batteria), Marcello Rossi (basso) e Sandro Valentini (tastiere).