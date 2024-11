Ilrestodelcarlino.it - Alle urne oggi e domani. Chiamata al voto per 80mila. Vale anche quello disgiunto

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna si terranno. I seggi saranno aperti, domenica, d23 e il lunedì dore 15, data in cui avrà inizio lo spoglio che si potrà seguire in direttarecandosi nella Sala del Consiglio del palazzo comunale (apertura14.30). Come si vota. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Per quanto attiene la modalità di, ciascun elettore può: votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso ilsi intende espressoa favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato.