Zelensky | lavorare per fine guerra 2025

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.20 L'Ucraina "deve fare di tutto per porreallanelattraverso la via diplomatica",ma partendo da una "Ucraina forte".Così il presidente ucrainoa Radio Ucraina,dopo la telefonata tra il cancelliere Scholz e il presidente russo Putin. "Come possono esserci trattative semplicemente con un assassino?Se parliamo con putin e non siamo rafforzati nelle condizioni in cui ci troviamo non si tratta di una pace giusta"ha detto. "La posizione di Trump è molto importante", gli americani"sono dalla parte di Kiev"