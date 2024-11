Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan e Raquel stendono Bianca & Jade a SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

Le campionesse di coppia femminili WWE intensificano sempre più la loro faida con Liv.Proprio durante l’episodio di SmakDown della scorsa notte, la WWE Women’s World Champion e la sua alleata hanno attaccatoBelair eCargill mettendole KO nel backstage.Un gesto pesante che cambierà sicuramente le carte in tavola in vista di Survivor Series, qui sotto la clip dell’attacco.Livandstrike again! #pic.twitter.com/1PL3gL19tH— ?????? (@WrestlingCovers) November 16, 2024