Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman torna sul ring post SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

Durante l’episodio di RAW del 30 settembre,ha affrontato Bronson Reed in un attesissimo Last Monster Standing Match. Sfortunatamente,ha riportato un infortunio all’inguine durante il match ed è rimasto lontano dalper molto tempo. Nonostante si sia rimesso subito al lavoro in palestra, i fan si sono chiesti quando sarebbeto a combattere.Dopo la conclusione dell’edizione del 15 novembre di Friday Night, un dark match ha visto Rey Mysterio e Dragon Lee affrontare Finn Balor e JD McDonagh per i titoli di coppia. Il match ha preso una piega caotica quando Carlito è intervenuto, spingendoa entrare in azione per riequilibrare la situazione. L’incontro si è trasformato in un Six-Man Tag Team Match. Alla fine,, Dragon Lee e Rey Mysterio hanno ottenuto la vittoria contro The Judgment Day.