We Home | La mostra fotografica che celebra la famiglia e le relazioni in contemporanea

La"We," si presenta come un'opportunità unica per esplorare l'importanza dellefamiliari nel contesto attuale. Ideata per commemorare i cinquant'anni del Cisf , l'esposizione approda dal 18 al 29 novembre presso lo Spazio"Nina Moscati" di Napoli. Questa iniziativa non solo mette in luce i cambiamenti nel concetto di, ma offre anche un momento di riflessione sulle dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo.Un'importante iniziativa culturale a NapoliLo Spazio"Nina Moscati" si trova in via Nicola Rocco 19 e quest'annoanche il decennale della sua attività. Lasarà aperta al pubblico gratuitamente dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, accogliendo visitatori di ogni età e background.