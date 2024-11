Ilrestodelcarlino.it - Verso il Natale. Presepe monumentale in piazza della Repubblica

Alcune modiche e novità, tuttavia, almeno per il momento, l’edizione 2024 di "Ancona che brilla" ricalcherà quella dello scorso anno e, dunque, anche le edizioni precedenti organizzate dalla giunta Mancinelli. La ruota è già stata montata ed è attiva da una settimana, mentre tutt’attorno inCavour ieri è iniziata l’opera di montaggio delle casette di legno che andranno a comporre il mercatino natalizio. Quest’anno però, a differenza del 2023, le casette dovrebbero restare fino al 6 gennaio 2025 (l’inaugurazione di ‘Ancona che brilla’ è fissata per sabato 30 novembre), giorno conclusivo deldi Ancona; un anno fa erano state rimosse, suscitando non poche proteste e polemiche, subito dopo Santo Stefano per fare spazio allo show di Capodanno che l’amministrazione ha intitolato "Ancona che brinda".