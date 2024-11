Superguidatv.it - Verdiana Zangaro, Intervista alla vincitrice di Tale e Quale Show 2024: “Ho presentato un brano per Sanremo. Amici? Ho un ricordo meraviglioso, vorrei riabbracciare Maria”

Ha trionfatofinale di questa edizione disi è portata a casa la vittoria dopo aver interpretato personaggi difficili come Mina, Antonella Ruggero, Celine Dion, Lady Gaga. La sua voce ha stregato tutti e messo d’accordo i giudici, Cristiano Malgioglio compreso.Noi di Superguida TV abbiamoto in esclusivae le abbiamo chiesto quali sensazioni l’abbiano abitata dopo l’annuncio della vittoria. Ha dichiarato: “Sono stata contentissima per la vittoria. Il primo messaggio che ho ricevuto è stato di mio padre che mi ha scritto “sono fiero di te”. E’ stato uno dei messaggi più belli perché per una figlia è sempre emozionante ricevere degli attestati di stima da parte di un genitore”. Tra le artiste che le sarebbe piaciuto imitare ma che è rimasta fuori drosa per via della polemica del blackface c’è Whitney Houston.