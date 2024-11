Gaeta.it - Torre del Greco: 250 chili di rifiuti recuperati durante una giornata ecologica

Torre del Greco recentemente ha vissuto un'importante iniziativa che ha coinvolto diverse associazioni locali e un grande numero di volontari. L'operazione ha portato al recupero di 250 chili di rifiuti, sottolineando l'impegno della comunità nella salvaguardia dell'ambiente marino e costiero. L'iniziativa ha avuto luogo presso la "spiaggetta dei pescatori", una zona molto apprezzata dai locali, ma spesso trascurata per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione.L'importanza della pulizia dei fondali mariniPrima di iniziare la pulizia sulla terraferma, quattro subacquei, grazie alla collaborazione della Capitaneria di porto e dell'assessore alla transizione, Laura Vitiello, hanno lavorato nei fondali marini. Questi professionisti del mare si sono immersi nell'acqua per rimuovere i rifiuti depositati sul fondo, un compito spesso dimenticato ma di fondamentale importanza per mantenere la salute dell'ecosistema marino.