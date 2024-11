Ilfattoquotidiano.it - Torna la Colletta Alimentare in quasi 12mila supermercati italiani: il primo a “fare la spesa” il presidente Sergio Mattarella

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ila “la” per la giornata nazionale della– in programma oggi in 11600– è stato ildella Repubblica. Il capo dello Stato, informa una nota del Banco, “ha espresso il suo sostegno all’iniziativa concedendo l’Alto Patronato accompagnato da una donazione di beni alimentari, un gesto significativo di vicinanza e solidarietà“. L’iniziativa, come noto, è finalizzata alla distribuzione di generi alimentari ai più bisognosi. “Ringraziamo il– commenta Giovanni Bruno,della Fondazione Banco– per il suo contributo, esempio prezioso per tutti noi che ci sprona a impegnarci ancora di più a sostegno di chi è in difficoltà. Confidiamo che il suo gesto possa ispirare una partecipazione corale allae dare il via ad una gara di solidarietà capace di coinvolgere tutto il nostro Paese”.