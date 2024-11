Panorama.it - This time next year, intervista all'attore Lucien Laviscount - Video

Dalla serie tv senntale Emily in Paris, che gli ha regalato il successo, alla commedia romantica, dal 14 novembre al cinema distribuita da Notorious Pictures.continua la sua esplorazione delle relazioni affettive, in uno dei momenti più fulgenti della sua carriera.32 anni, britannico del Lancashire con padre nativo di Antigua,è nel mondo dello spettacolo sin da quando era un bambino, quando già partecipò a pubblicità e show televisivi, ma è solo con la serie tv di Netflix che la sua popolarità è esplosa. Lui è grato e sorridente, anche se resta deliziosamente affabile e con i piedi ben piantati per terra. In, tratto dal libro di Sophie Cousens, interpreta Quinn Hamilton, un giovane e ammaliante uomo d’affari che sembra avere tutte le fortune ma che in verità ha a suo carico, sin da quando era ragazzino, le ombre della madre.