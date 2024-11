Spettacoloitaliano.it - The Voice Kids 2024 replica su Rai Premium, quando rivedere le repliche delle puntate

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Thein tv e in streamingThela versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, è tornato dal 15 novembre alle 21.30 su Rai 1. Al timone del programma si ritroverà Antonella Clerici che accompagnerà gli spettatori alla scopertastorie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti della trasmissione. Al suo fianco, confermati in giuria i coach che hanno decretato il successo del programma: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Dovelein streaming e in tv. Eccova in onda Theinsu Rai.Thesu Rai, eccoPer chi si fosse perso ledi The, potrà recuperarle in streaming su RaiPlay, sulla pagina dedicata.